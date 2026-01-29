İsrail'e, 11 Ülkeden Ortak Unrwa Tepkisi: Yıkımlar Derhal Durdurulmalı

(ANKARA) - İngiltere, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülke, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Merkezi'ni yıkma eylemini "kabul edilemez" olarak nitelendirerek kınadı.

Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İrlanda, Japonya, Norveç, Portekiz, İspanya ve İngiltere Dışişleri Bakanları tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail'in UNRWA Genel Merkezi'ni yıkma eylemi kınandı. Bildiride, İsrail hükümetine uluslararası yükümlülüklerine uyma ve BM yerleşkelerine yönelik saldırıları durdurma çağrısı yapıldı.

Bildiride, 20 Ocak 2026'da gerçekleşen yıkım işleminin, BM üyesi bir devletin bir BM kuruluşuna karşı gerçekleştirdiği benzeri görülmemiş bir eylem olduğu kaydedildi.

Ortak bildiride, "İsrail Hükümeti'ni, BM Genel Sözleşmesi ve Şartı hükümleri uyarınca Birleşmiş Milletler binalarının korunmasını ve dokunulmazlığını sağlama konusundaki yükümlülüklerine uymaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Knesset'in kararlarına tepki gösterildi

Ortak bildiride UNRWA'nın Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında milyonlarca kişiye sağlık ve eğitim hizmeti sunduğu hatırlatılarak, ajansın faaliyetlerinin kısıtlanamayacağı vurgulandı. İsrail parlamentosu Knesset'in Ekim 2024'te kabul ettiği ve Aralık 2025'te kapsamını genişlettiği yasal düzenlemelerden duyulan derin endişenin kaydedildiği bildiride, UNRWA'nın tarafsızlık ve dürüstlük standartlarını sağlamak için Colonna Raporu tavsiyelerini uygulama taahhüdüne tam destek verildiği yinelendi.

İsrail'in "ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Maddelik Planı'nı kabul ettiği" anımsatılan bildiride, bu planın, yardımların BM ve Kızılay öncülüğünde, herhangi bir müdahale olmaksızın Gazze'ye girişini ve dağıtımını taahhüt ettiği belirtildi.

Mevcut yardım akışının nüfusun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı vurgulanan bildiride, İsrail hükümetinden "insani yardım ve hizmetlerin Gazze ve Batı Şeria genelinde güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasına izin vermesi" talep edildi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK) bölgede çalışabilmesi için kayıt engellerinin kaldırılması, Refah sınır kapısının her iki yönde açılması dahil tüm geçiş noktalarının faaliyete geçirilmesi ve insani yardım operasyonları için kritik öneme sahip "çift kullanımlı" ürünlerin ithalatı üzerindeki kısıtlamaların sonlandırılması çağrısında da bulunuldu.