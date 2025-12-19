Haberler

Ülkeyi yasa boğan kazada kahreden detay: Jetin sahibi NASCAR efsanesi Greg Biffle çıktı

Ülkeyi yasa boğan kazada kahreden detay: Jetin sahibi NASCAR efsanesi Greg Biffle çıktı
Güncelleme:
Kuzey Carolina'da meydana gelen özel jet kazasında NASCAR efsanesi Greg Biffle, eşi Cristina ve oğlu Ryder'in hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Biffle ve ailesi, internet fenomeni ve yakın arkadaşları Garrett Mitchell ile buluşmak için yola çıkmışlardı. Biffle'ın kızı Emma'nın da uçakta olup olmadığı henüz kesinleşmedi. Kazanın nedeni hakkında FAA ve yerel yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

  • NASCAR efsanesi Greg Biffle, eşi Cristina ve oğlu Ryder, Kuzey Carolina'daki Statesville Bölge Havaalanı'na iniş yaparken düşen Cessna C550 özel jet kazasında yaşamını yitirdi.
  • Kazanın nedeni, FAA ve yerel yetkililer tarafından başlatılan soruşturma ile araştırılıyor.
  • Greg Biffle, 2003 ile 2016 yılları arasında 19 NASCAR yarışı kazandı.

Kuzey Carolina'da Statesville Bölge Havaalanı'na iniş yaparken düşen Cessna C550 özel jet, ülkeyi yasa boğdu. Kazada, uçağın sahibi ve NASCAR efsanesi Greg Biffle ile eşi Cristina ve oğlu Ryder yaşamını yitirdi.

YAKIN ARKADAŞINDAN ACI AÇIKLAMA

Efsane pilot ve ailesinin arkadaşları internet fenomeni Cleetus McFarland olarak da bilinen Garrett Mitchell ile buluşmka için yola çıktıkları açıklandı.

Biffle ile sık sık YouTube videolarında görünen yakın arkadaşı Mitchell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef Greg Biffle, eşi Cristina ve oğlu Ryder'ın o uçakta olduğunu doğrulayabilirim... çünkü öğleden sonrayı bizimle geçirmek için yola çıkmışlardı" ifadelerini kullandı.

KIZININ DURUMU BELİRSİZ

Mitchell paylaşımında ayrıca Biffle'ın kızı Emma'nın da uçakta olup olmadığının henüz kesinleşmediğini belirtti. "Çok üzgünüz. Bunu paylaşmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm" dedi.

Biffle, 2022'de Cristina Grossu ile evlenmişti. Çiftin 5 yaşında Ryder adında bir oğulları, Biffle'nin önceki evliliğinden olan 14 yaşında Emma adında bir kızı bulunuyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, 55 yaşındaki Biffle'a ait uçağın 18 Aralık Perşembe günü yerel saatle 10:20 civarında Statesville Bölge Havaalanı'na iniş yaparken kaza yaptığını bildirdi.

FAA ve yerel yetkililer, kazanın nedenini araştırmak için soruşturma başlattı. Olay yerine acil müdahale ekipleri sevk edildi ve enkaz alanında çalışmalar devam ediyor.

13 YILDA 19 YARIŞ KAZANDI

Greg Biffle, NASCAR kariyerine 1995 yılında başladı. Hem Busch Serisi'nde hem de Craftsman Truck Serisi'nde şampiyonluk kazanan üç sürücüden biriydi. 2001 yılında NASCAR Busch Serisi'nde Yılın Çaylak Sürücüsü seçildi ve 2002 yılında şampiyon oldu. Biffle, 2003 ile 2016 yılları arasında 19 yarış kazandı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
500

