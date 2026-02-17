Haberler

Ülkede şoke eden görüntü! Balıklar sokaklara taşındı

Güncelleme:
İtalya'da etkili olan yüksek gelgit nedeniyle sokaklar sular altında kalırken, bazı bölgelerde balıkların suyla birlikte kıyı ve cadde aralarına taşınması dikkat çekti; yetkililer taşkınlara karşı MOSE bariyer sistemini devreye aldı.

  • İtalya'nın Venedik kentinde yüksek gelgit (acqua alta) nedeniyle su seviyesi belirli bölgelerde 110 santimetre ve üzerine çıktı.
  • Venedik'teki sel bariyer sistemi MOSE, yüksek su seviyesine karşı devreye alındı.
  • Uzmanlar, gelgitlerin sıklaşmasının iklim değişikliği ve deniz seviyesindeki yükselişin etkisiyle kentin tarihi yapıları üzerinde artan baskı oluşturduğunu belirtiyor.

İtalya'nın turistik kanallarla ünlü kenti Venedik'te yüksek gelgit (acqua alta) etkisini sürdürüyor. Kuzey Adriyatik Denizi'ndeki gelgit olayları, bu yıl da su seviyesinin yükselmesine ve kentin sokaklarının suyla kaplanmasına neden oldu. Kentteki su seviyesinin belirli bölgelerde 110 santimetre ve üzerine çıkması, sokakların ve meydanların sular altında kalmasına yol açtı.

ÜLKEDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Bu durum sonucunda cadde ve sokaklara su dolarken, bazı halk arasında özellikle balıkların birikmiş su ile alışılmadık alanlara taşındığına dair sosyal medya içerikleri paylaşıldı. Gelgit olayıyla ilgili Venedik'teki sel bariyer sistemi MOSE, su seviyesinin yükselmesine karşı devreye alınıyor ve şehirdeki taşkınların azaltılması hedefleniyor.

"Acqua alta" olarak adlandırılan yüksek su fenomeni, gözetimli uyarı sistemleri ile halk ve turistlere önceden bildiriliyor. Su baskınları sırasında yaya yolları, yükseltilmiş geçitler ve geçici platformlar kullanılarak kentin su altında kalan bölgelerinde hareket kolaylaştırılıyor.

TARİHİ YAPILAR ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Uzmanlar, gelgitlerin sıklaşmasının yalnızca kısa süreli su baskınlarına yol açmadığını aynı zamanda uzun vadede kentin tarihi yapıları ve günlük yaşam üzerinde artan baskı oluşturduğunu da belirtiyor. Bu artışta iklim değişikliği ve deniz seviyesindeki yükselişin etkili olduğu ifade ediliyor.

Erdem Aksoy
