Ülke harekete geçti! Göğsüne silikon yaptıran kadınları tek tek yakalayacaklar
Kuzey Kore güvenlik güçleri, kadınların göğüs büyütme ameliyatlarını hedef alan sert bir kampanya başlattı. Rejim, bu operasyonları "kapitalist yozlaşma" olarak nitelendirerek, ameliyat yaptırdığı tespit edilen kadınların çalışma kamplarına gönderileceğini duyurdu.

Kuzey Kore yönetimi, göğüs implantlarını "kapitalist göğüs" olarak tanımlayarak sert bir kampanya başlattı. Ameliyat olan kadınların ve operasyonları gerçekleştiren doktorların tespit edilmesi için gizli ajanlar ile mahalle komiteleri görevlendirildi. Kadınların fiziksel olarak muayene edildiği, vücutlarındaki değişikliklerin raporlanarak hastanelere sevk edildikleri bildirildi.

Eylül ayında Kuzey Hwanghae Eyaleti'nin Sariwon kentinde yapılan açık duruşmada, sanıklar arasında tıp fakültesini yarıda bırakmış genç bir erkek ile göğüs büyütme ameliyatı olan 20'li yaşlardaki iki kadın yer aldı.

MAHKEMEDE "BURJUVA YOZLAŞMASI" SUÇLAMASI

Duruşmada Çin'den kaçak sokulduğu belirlenen silikonlar, tıbbi aletler ve nakit paralar sergilendi. Savcı, operasyonları "burjuva gelenekleriyle yozlaşmış kapitalist eylemler" olarak tanımlarken, mahkeme heyeti sanıkların "anti-sosyalist" faaliyet yürüttüğünü vurguladı ve ağır cezaların uygulanacağını açıkladı.

KADINLAR ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Güvenlik birimlerinin, mahalle komitelerine vücudunda değişiklik gözlenen kadınları ihbar etmeleri yönünde talimat verdiği öne sürülüyor. Bu uygulamalar özellikle genç kadınlar arasında büyük bir korku ve tedirginlik yaratmış durumda.

Erdem Aksoy
