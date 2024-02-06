Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türk ve Cibutili iş insanlarıyla bir araya geldi

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi temaslarını sürdürdüğü Cibuti'de DEİK ve Cibuti Ticaret Odası ev sahipliğinde Türk ve Cibutili iş insanları bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamasında, "DEİK ve Cibuti Ticaret Odası ev sahipliğinde Türk ve Cibutili İş İnsanları ile bir araya geldik. Kızıldeniz'in Aden Körfezi'ne açıldığı coğrafyanın en önemli stratejik konumuna sahip ülkesi Cibuti ile ticari iş birliğini her alanda sürdürmeye kararlıyız. Ülkelerimizin, kazan-kazan anlayışı içerisinde hem ekonomik faaliyetlerini hem de Türk-Cibuti dostluğunu her geçen gün daha da ileriye götüreceğine inanıyorum" dedi.