Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Londra'da Malta Mevkidaşı ile Görüştü

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Londra'da Malta Mevkidaşı ile Görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Londra'da gerçekleştirilen IMO Genel Kurulu sırasında Malta Ulaştırma Bakanı Chris Bonett ile bir araya geldi. İki ülkenin ulaşım ve altyapı projeleri üzerine iş birliği konuları görüşüldü.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 34'üncü Dönem Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da, Malta Ulaştırma, Altyapı ve Bayındırlık Bakanı Chris Bonett ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Londra'da IMO Genel Kurulu vesilesiyle Malta'dan mevkidaşım Sayın Chris Bonett ile bir araya geldik. İki dost ülke olarak ulaşım ve altyapıdaki projelerimizi masaya yatırdık, iş birliğimizi nasıl daha ileriye taşırız diye konuştuk. İlişkilerimiz güçlenerek devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

