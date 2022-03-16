Ukraynalıların hazırladığı kurgu video, Avrupa'yı titretecek! Eyfel bombalanıyor

Haftalardır Rus ordusunun işgaline maruz kalan Ukraynalılar, hem ülkelerini savunuyor hem de tüm dünyaya seslerini duyurmaya çalışıyor. Ukrayna lideri Zelenski başta olmak üzere birçok isim, savaşın durdurulması için çağrı yapıyor. Bu noktada Avrupa ülkelerinden de destek isteniyor. Ancak AB ve NATO üye ülkeleri şu zamana kadar Ukrayna için sınırlı adımlar atabildi.

AVRUPA BAŞKENTLERİNİ BOMBALANMIŞ GİBİ GÖSTERDİLER

Böyle bir dönemde Ukrayna parlamentosunun Avrupalıların dikkatini çekmek için hazırlattığı kurgu video, sosyal medyanın gündemine girdi. Paylaşılan videolarda sanki Avrupa başkentleri bombalanıyor gibi gösteriliyor.

"BİZ DÜŞERSEK SİZ DE DÜŞERSİNİZ"

Kurgu videoda Fransa'nın sembol yapısı Eyfel Kulesi, ünlü Garnier Opera Binası'nın da bombalandığı görülüyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin sonunda Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'nin "Bunun başka bir Avrupa başkentinde olduğunu düşünün. Sonuna kadar savaşacağız. Bize yaşamak için bir şans verin. Ya Ukrayna hava sahasını kapatın ya da bize savaş uçağı verin. Biz düşersek siz de düşersiniz" mesajı paylaşıldı.

Söz konusu paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.