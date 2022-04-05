Ukraynalı vekil paylaştı! Tecavüz edilen kadının cansız bedenine ateşle 'Gamalı haç' kazımışlar - Haberler

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Ukraynalı vekil paylaştı! Tecavüz edilen kadının cansız bedenine ateşle 'Gamalı haç' kazımışlar

Haberler.com - Dünya
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Ukraynalı vekil paylaştı! Tecavüz edilen kadının cansız bedenine ateşle 'Gamalı haç' kazımışlar

Ukrayna'nın Liberal Holos Partisi milletvekillerinden Lesia Vasylenko, kan donduran bir fotoğraf paylaştı. Vasylenko, tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Ukraynalı kadının cansız bedenine ateşle 'Gamalı haç' kazındığını öne sürdü. Rus tarafı ise kadının derisine gamalı haç kazıyanın Ukrayna ordusunun Neo-Nazizm bağlantıları ile bilinen Azak Taburu olduğunu iddia ediyor.

Ukrayna'nın Buça kentinde önceki gün yaşananlar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Tüyler ürperten görüntülerin ardından Ukrayna'nın Liberal Holos Partisi milletvekillerinden Lesia Vasylenko, sosyal medya hesabından tecavüze uğrayan bir kadının vücuduna çizilen 'Gamalı haç'ı paylaştı.

Vasylenko paylaşımında 'Rus askerleri yağmalıyor, tecavüz ediyor ve öldürüyor... Gamalı haç şeklinde yanıkları olan kadınlar. Rusya. Bunu Rus erkekler yaptı" ifadelerine yer verdi.

Ukraynalı vekil paylaştı! Tecavüz edilen kadının cansız bedenine ateşle 'Gamalı haç' kazımışlar

Liberal Holos partisi parlamenterinin paylaştığı görüntüde çürüklerle kaplı çıplak bir gövde görülüyor. Gövdenin derisi dağlanarak büyük bir Swastika sembolü çizilmiş.

Görüntünün ne zaman ve nerede çekildiği tam olarak belli olmamakla birlikte sosyal medyada Rusya yanlısı kullanıcıların görüntüyü daha önce paylaştığı ortaya çıktı. Rusya yanlısı kullanıcılar kadının derisine gamalı haç kazıyanın Ukrayna ordusunun Neo-Nazizm bağlantıları ile bilinen Azak Taburu olduğunu öne sürüyor.

Ukraynalı vekil paylaştı! Tecavüz edilen kadının cansız bedenine ateşle 'Gamalı haç' kazımışlar

Haberler.com - Dünya

Tecavüz, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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