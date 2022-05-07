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Ukrayna, Rusya'ya ait çıkarma gemisini vurdu

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Dünya
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Ukrayna ordusu, Yılan Adası'nda demir atan Rus donanmasına ait "Serna" sınıfı çıkarma gemisinin Bayraktar TB2 SİHA'larla hedef alındığını duyurdu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna Ordusu Güney Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz'de kilit nokta haline gelen Yılan Adası'na demir atan Rusya donanmasına ait bir geminin vurulduğu bildirildi.

Geminin hava saldırısı ile etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise söz konusu geminin "Serna" sınıfı çıkarma gemisi olduğunu belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise savaşta Rusya'nın 25 bin 100 askerinin öldürüldüğü, bin 122 tankın, 2 bin 713 zırhlı askeri aracın, 199 uçağın, 155 helikopterin ve 11 geminin imha edildiği ifade edildi.

Ukrayna 14 Nisan'da, Rusların Yılan Adası'nı kuşatan amiral gemilerinden biri olan 510 mürettebatlı 'Moskova'yı Neptün füzeleriyle vurmuştu. Bu saldırı sonrası savaş çanları daha da yüksek çalmaya başlamış, Rusya başkent Kiev'e şiddetli misilleme saldırılarında bulunmuştu.

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Dünya

Yılan Adası, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Haberler

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