Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin bu videosu Rus propaganda kanallarında dolaşıma girdi

Aylardır savaş halinde olan Ukrayna ve Rusya arasında sular durulmuyor. Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'nü bombalamasına Rusya cephesi, Kiev'i bombalayarak yanıt verdi.

KADİROV: ARKANA BAKMADAN KAÇ

Bu gelişme sonrası gözler yeniden bölgeye çevrildi. Savaşın başından beri Rusya'nın en büyük destekçilerinden biri olan Çeçen lider Ramazan Kadirov, Ukrayna'ya yönelik tehditkar sözler sarf etti. Zelenski için "Enayi" ifadesini kullanan Kadirov, "Zelenski, Kiev ve diğer şehirlere yapılan saldırılardan şikayet ediyor. Enayi Zelenski, sen bu tür saldırılar yapıyorsun da biz yapamaz mıyız? Bunu neden düşünmedin? Rusya'nın savaşa henüz tam olarak başlamadığı konusunda seni uyarmıştık, bu yüzden zayıf adamlar gibi şikayet etmeyi bırak. Bu füzelerin daha güçlüsü gelmeden, arkana bakmadan kaç" şeklinde konuştu.

PUTİN YENİ SALDIRILARIN SİNYALİNİ VERDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin de yeni saldırılar olabileceğini sinyallerini verdi. Putin, Ukrayna'ya gerçekleşen saldırılara yönelik "Uzun menzilli füzeler bu sabah Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim tesislerini vurdu. Rusya'ya karşı saldırılar devam ederse cevabımız sert olacak" dedi.

ENDİŞELENDİREN VİDEO

Tüm bu gelişmelerin ışığında Rus kanallarında dolaşıma sokulan bir video endişeleri daha da artırdı. Bahsi geçen videoda Kadirov öncülüğündeki Çeçen güçlerinin tekbir getirdiği ve intikam yemini ettikleri duyluyor.