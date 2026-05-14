Ukrayna: Rusya, 56 füze ve 675 SİHA ile saldırı düzenledi

UKRAYNA, Rus ordusunun farklı tipte 56 füze ve 675 silahlı insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın dün gece ülkeye füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) yoğun hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Hipersonik, balistik ve seyir gibi farklı tipteki 56 füzenin gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine fırlatıldığı belirtilen açıklamada, 'İtalmas' ile 'Gerbera' ve 'Şahed' gibi 675 SİHA'nın da kullanıldığı ifade edildi.

Hava savunma kuvvetleri tarafından 41 füze ve 652 SİHA'nın imha edildiği kaydedilen açıklamada, diğer füze ve SİHA'ların Ukrayna'daki 24 farklı noktaya isabet ettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı