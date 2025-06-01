Ukrayna ve Rusya Heyetleri Görüşmek İçin İstanbul'da Bir Araya Gelecek

Ukrayna ve Rusya Heyetleri Görüşmek İçin İstanbul'da Bir Araya Gelecek
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Ukrayna ve Rusya heyetleri, yarın saat 13.00'te Çırağan Sarayı'nda bir araya gelecek. İlk görüşme, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında 16 Mayıs'ta gerçekleşmişti.

UKRAYNA ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin yarın saat 13.00'te Çırağan Sarayı'nda yapılması planlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin yarın saat 13.00'te Çırağan Sarayı'nda yapılması planlanıyor.

Heyetler arası ilk görüşme, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında 16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşmişti. Toplantıda, Rusya heyetinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Şefi Igor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alırken Ukrayna heyetinde ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Serhiy Kyslytsia, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi yer almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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