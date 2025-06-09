Ukrayna ve Rusya Arasında Yeni Esir Takası Başladı

Ukrayna ve Rusya Arasında Yeni Esir Takası Başladı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile İstanbul müzakereleri çerçevesinde yeni esir takasının ilk aşamasının başladığını açıkladı. Geri getirilen kişiler arasında ağır yaralılar ve 25 yaş altındakiler yer alıyor.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile yeni esir takasının ilk aşamasının başladığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul müzakereleri kapsamında Rusya ile anlaştıkları yeni esir takasının ilk aşamasının bugün gerçekleştiğini belirtti.

Zelenskiy, "Bugün, önümüzdeki günlerde birkaç aşamada devam edecek olan bir esir takası başladı. Şu anda geri getirdiğimiz kişiler arasında ağır yaralı da olmak üzere yaralılar ve 25 yaşın altındakiler var. Süreç oldukça karmaşık, birçok hassas detay içeriyor ve müzakereler neredeyse her gün devam ediyor. İstanbul'daki müzakerelerde varılan insani anlaşmaların tam anlamıyla uygulanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, her bir kişiyi geri getirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurgulayarak, "Bu hedef doğrultusunda her düzeyde çalışıyoruz. Esarette kalan herkesi eve getirmeliyiz. Yardım eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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