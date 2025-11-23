Ukrayna ve ABD, Barış Planını İsviçre'de Görüşecek

UKRAYNA Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD'nin, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı 'barış planının' İsviçre'de görüşüleceğini belirtti.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savaşı sona ermek için ABD'nin önerdiği 'barış planının' Ukrayna ve ABD'li üst düzey yetkililer tarafından görüşüleceğini kaydetti. Barış planı ile ilgili görüşmeleri yapmak üzere ilerleyen günlerde İsviçre'de ABD heyeti ile bir araya geleceklerini aktaran Umerov, "Ukrayna, bu sürece çıkarlarını net bir şekilde anlayarak yaklaşıyor" ifadesini kullandı.