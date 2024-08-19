Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus Zırhlılarına İHA'larla Yanıt Verdi
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Rus zırhlılarının taarruzuna İHA'larla karşılık verildiğini açıkladı. Görüntülerde, Ukrayna İHA'larının zırhlı araçları hedef aldığı ve patlamaların meydana geldiği görüldü.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde çok sayıda Rus zırhlısının taarruzuna İHA'larla yanıt verildiğini duyurdu.
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kurahove yönündeki 79. Hava Saldırı Tugayı savaşçıları tarafından bir başka büyük Rus saldırısı püskürtüldü" denildi. Görüntülerde, Ukrayna İHA'larının çok sayıda zırhlı aracı hedef aldığı, araçlarda patlamaları meydana geldiği görüldü.