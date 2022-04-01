Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olduğu için onur duyduğunu açıkladı - Haberler

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Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olduğu için onur duyduğunu açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Bilsay Özer - Dünya
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Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olduğu için onur duyduğunu açıkladı

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler için geldiği İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın misafiri olmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti. Reznikov yaptığı açıklamaların devamında "Cumhurbaşkanı'nı Ukrayna halkına karşı Rusya'nın işlediği savaş suçları ve altyapı hasarları konusunda bilgilendirdim." şeklinde konuştu.

İSTANBUL (İHA) - Rusya- Ukrayna arasında 28-30 Mart tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşen barış görüşmelerinin ardından Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov açıklamalarda bulundu. Reznikov Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olduğu için büyük bir onur duyduğunu belirtti.

Açıklamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna'da yaşanan son durumu anlattığını belirterek başlayan Reznikov, "Bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olmaktan onur duydum. Görüşmede Ukrayna'ya verdikleri politik ve diplomatik destekten dolayı minnettarlığımı ilettim. Cumhurbaşkanı'nı Ukrayna halkına karşı Rusya'nın işlediği savaş suçları ve altyapı hasarları konusunda bilgilendirdim." dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olduğu için minnettar olduğunu açıkladı

Konuşmasının devamında Türkiye ve Türk halkına yapılan yardımlar için teşekkür eden Reznikov "Mariupol'den öncelikle yaralıların tahliyesini ve insani yardım konularını da ayrıca ele aldık. En içten duygularımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve tüm Türk halkına devletimize ve canını kurtararak vatanını bırakmak zorunda kalıp Rusya'nın Ukrayna karşısında başlattığı savaştan kaçıp Türkiye'ye gelmek zorunda kalan insanlarımıza yapılan yardımlardan dolayı minnettarım." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olduğu için minnettar olduğunu açıkladı

Türkiye'nin barışı sağlamak için iki ülkeyi görüştürme çabaları bir kez daha sonuç bulmuştu. İstanbul'da barış görüşmesi yapmayı kabul eden heyetler Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelmişti.

Müzakere öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetlere hitap etti. Erdoğan, "Sevgili dostlar, kıymetli heyet üyeleri Türkiye'ye ve İstanbul'umuza hoş geldiniz. Böylesine kritik bir dönemde sizleri misafir etmekten barışı tesis etme yolundaki gayretlerinize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Toplantılarınızın ve yapacağınız görüşmelerin şimdiden ülkeleriniz bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." şeklinde konuşmuştu.

İhlas Haber Ajansı / Bilsay Özer - Dünya

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