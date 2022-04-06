Ukrayna'dan endişelendiren açıklama: Rusya, Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlanıyor

Rusya- Ukrayna savaşında 43. güne girilirken Ukrayna tarafından yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, Rusya yeni bir saldırıya geçmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

"18 BİN 600 ASKER YAŞAMINI YİTİRDİ"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 6 Nisan akşamı verilerine göre Rusya'nın kaybettiği asker sayısının 18 bin 600 olarak güncellendiği belirtildi.

"6 YERLEŞİM BİRİMİNE DÜZENLEDİKLERİ SALDIRIDA BAŞARISIZ OLDULAR"

Rus ordusunun gün içinde 6 yerleşim birimine düzenlediği saldırı operasyonunun başarısız olduğu ifade edilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin Herson bölgesindeki Osokarovka yerleşim biriminin kontrolünü geri aldığı kaydedildi.

UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDA TAARRUZ HAZIRLIĞI İDDİASI

Açıklamada, Rusya'nın Donetsk ile Luhansk bölgesi ve Mariupol şehri üzerinde tam kontrolü sağlamak için Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlık çabalarını sürdürdüğü bildirildi.