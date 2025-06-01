Ukrayna, Rusya'nın Hava Üslerine Saldırıda 40 Uçak Vurdu

Ukrayna, Rusya'nın Hava Üslerine Saldırıda 40 Uçak Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya'ya ait 40'tan fazla stratejik bombardıman uçağının büyük oranda imha edildiğini duyurdu. Operasyon, Rusya'nın bombardıman uçaklarını hedef almayı amaçlıyor.

UKRAYNA, Rusya'nın hava üslerine düzenlediği saldırılarda 40'tan fazla uçağın vurulduğunu açıkladı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'ya ait 40'tan fazla stratejik bombardıman uçağının hedef alındığını ve büyük oranda imha edildiğini duyurdu. Ukrayna'nın, Rusya'nın bombardıman uçaklarını imha etmeyi amaçlayan 'büyük çaplı özel operasyon' düzenlediği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı

Türkiye'nin gündemine oturan meseleye Sedat Peker de dahil oldu
Köfteci Yusuf'tan et sipariş eden vatandaş isyan etti: Böyle rezalet bir şey görmedim

Köfteci Yusuf'tan et sipariş eden vatandaş isyan etti
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Fenerbahçe'den

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Süper Lig devinden
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe Ülker Stadı'nda yenileme ve tadilat çalışmaları start verdi

Lig biter bitmez Ülker Stadyumu'nda tadilat çalışmaları başladı
Miss World 2025 birincisi belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını

Miss World 2025'te birinci belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını
Kimyasal suya düşen işçi hayatını kaybetti

Feci ölüm! Kimyasal suya düşen işçi hayatını kaybetti
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alacak tüm takımlar belli oldu
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.