Ukrayna, Rusya'nın Hava Üslerine Saldırıda 40 Uçak Vurdu
Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya'ya ait 40'tan fazla stratejik bombardıman uçağının büyük oranda imha edildiğini duyurdu. Operasyon, Rusya'nın bombardıman uçaklarını hedef almayı amaçlıyor.
UKRAYNA, Rusya'nın hava üslerine düzenlediği saldırılarda 40'tan fazla uçağın vurulduğunu açıkladı.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'ya ait 40'tan fazla stratejik bombardıman uçağının hedef alındığını ve büyük oranda imha edildiğini duyurdu. Ukrayna'nın, Rusya'nın bombardıman uçaklarını imha etmeyi amaçlayan 'büyük çaplı özel operasyon' düzenlediği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya