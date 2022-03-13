Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin detayları netleşiyor! Kiev'in Moskova'dan 2 talebi var

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

MÜZAKERELER ÇEVRİM İÇİ DEVAM EDİYOR

Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin çevrim içi devam ettiğini hatırlattı.

"TEKLİFLERİMİZİ DİKKATLE DİNLİYORLAR"

"Müzakereler sırasında Rusya Federasyonu ültimatom vermiyor, tekliflerimizi dikkatle dinliyor." ifadelerini kullanan Podolyak, Ukrayna'nın pozisyonların hiçbirinden vazgeçmeyeceğini kaydetti.

İKİ TALEPLERİ VAR

Podolyak, "Taleplerimiz savaşın sona ermesi ve Rusya Federasyonu'nun birliklerinin geri çekilmesidir. Anlayışı görüyorum ve diyalog sürüyor." ifadesini kullandı.