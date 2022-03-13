Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin detayları netleşiyor! Kiev'in Moskova'dan 2 talebi var - Haberler

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Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin detayları netleşiyor! Kiev'in Moskova'dan 2 talebi var

AA - Davit Kachkachishvili - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının üzerinden 18 gün geçerken iki ülke arasında barış görüşmeleri de bir süredir devam ediyor. Bu kapsamda konuşan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya'dan iki talepleri olduğunu belirterek, "Taleplerimiz savaşın sona ermesi ve Rusya Federasyonu'nun birliklerinin geri çekilmesidir. Anlayışı görüyorum ve diyalog sürüyor." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin çevrim içi devam ettiğini hatırlattı.

"Müzakereler sırasında Rusya Federasyonu ültimatom vermiyor, tekliflerimizi dikkatle dinliyor." ifadelerini kullanan Podolyak, Ukrayna'nın pozisyonların hiçbirinden vazgeçmeyeceğini kaydetti.

Podolyak, "Taleplerimiz savaşın sona ermesi ve Rusya Federasyonu'nun birliklerinin geri çekilmesidir. Anlayışı görüyorum ve diyalog sürüyor." ifadesini kullandı.

AA / Davit Kachkachishvili - Dünya

Twitter, Ukrayna, Rusya, Rus, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Altay Bozkurt:

ZELENSKY ÖNCELERI NATO ASIGI IKEN SIMDI NE OLDUDA NATOYLA BIR ARAYA GELEMEYIZE DÖNDÜ ANLAMIS DEGILIM!!! BU KUKLAYI ARKA PLANDAN YÖNETENLER VAR GALIBA!!!

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Narter Nart:

putin, barış ister mi! asla istemez. Tsar adını tarihe yazdıracak. Ukrayna, Polonya, Estonya, Litvanya, Letonya, Moldova, Romanya, Çek Rebuplica, Macaristan işgal tehlikesi altındadır. Sadece oyalıyor.

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