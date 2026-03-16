Rusya, Ukrayna'ya 211 İnsansız Hava Aracıyla Saldırı Düzenledi

RUSYA'nın, Ukrayna'nın Kiev, Odessa ve Zaporijya bölgelerine yönelik 211 insansız hava aracıyla saldırılar düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya insansız hava aracı (İHA) ile saldırıı düzenlediği belirtildi. Rus ordusunun saldırılarda, 'Şahed', 'İtalmas' ve 'Gerbera' tipi 211 silahlı İHA kullandığı kaydedilen açıklamada, hava savunma kuvvetleri tarafından 194 İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, kalan İHA'ların Ukrayna genelinde 10 noktaya isabet ettiği vurgulanarak, saldırıların genellikle Kiev, Odessa ve Zaporijya bölgelerine yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı

Savaş şiddetleniyor: 3 şehre eş zamanlı saldırı başlatıldı
İsrailli kadın askerlerden olay paylaşım

Orduları kara harekatı başlatırken bunların haline bakın
Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor

Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Her akşam yatarken...
Okan Buruk'un eski eşinden bir garip paylaşım: Dinozora geri dönmeye gerek yok

Yaptığı paylaşıma kimse anlam veremiyor
Üniversite öğrencisinin darbettiği kişiden 9 gün sonra kahreden haber

Üniversite öğrencisinin darbettiği kişiden 9 gün sonra kahreden haber
İsrailli kadın askerlerden olay paylaşım

Orduları kara harekatı başlatırken bunların haline bakın
Adriana Lima'nın ideal erkek için boy kriteri tartışma yarattı

Erkek için boy kriteri tartışma yarattı
Cenazesinde ilk kez anlatıldı! İlber Ortaylı'dan Yunan akademisyene tarihi ayar

Cenazesinde ilk kez anlatıldı! Yunan akademisyene tarihi ayar