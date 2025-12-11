Haberler

Ukrayna'dan Rusya'ya ait petrol tankerine saldırı

Güncelleme:
Ukrayna Güvenlik Servisi ve Donanması, Karadeniz'de Rusya'nın olduğu iddia edilen bir petrol tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleştirerek büyük hasara neden oldu.

UKRAYNA, insansız deniz araçlarıyla Rusya'nın 'gölge filosuna' ait olduğu öne sürülen petrol tankerine saldırı düzenledi.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Ukrayna Donanması'nın, Karadeniz'de Rusya'nın 'gölge filosuna' ait olduğu iddia edilen bir petrol tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Komorlar bayraklı 'Dashan' isimli petrol tankerinin, Rusya'nın Novorossiysk liman terminaline doğru seyrettiği kaydedildi.

Saldırı sonucu patlamaların yaşandığı tankerde, büyük hasar meydana geldiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
