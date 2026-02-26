Haberler

Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
Güncelleme:
Ukrayna ordusuna ait AN-28 uçağı, saldırı hazırlığındaki Rus Shahed-136/Geran-2 insansız hava aracını, lazer hedefleme sistemiyle vurarak havada imha etti. O anlar uçak kamerasına yansıdı.

  • Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait An-28 nakliye uçağı, Rusya'nın Shahed-136 tipi insansız hava aracını havada imha etti.
  • Modernize edilen An-28 uçağı, kamikaze İHA'yı lazer hedefleme sistemi ile işaretleyerek vurdu.
  • Ukrayna, Rus İHA saldırılarına karşı düşük maliyetli uçak ve mühimmatlarla ekonomik bir savunma stratejisi geliştirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait An-28 nakliye uçağı, Rusya'nın saldırı amaçlı kullandığı Shahed-136 (Geran-2) tipi insansız hava aracını havada imha etti.

İHA'NIN VURULDUĞU ANLAR KAMERADA

Modernize edilen ve üzerine lazer hedefleme sistemi entegre edilen uçağın, kamikaze İHA'yı lazerle işaretleyerek vurduğu anlar saniye saniye uçak kamerasına yansıdı.

Askeri uzmanlar, yavaş uçan An-28'in, benzer hızdaki İHA'ları takip etmekte jetlerden daha avantajlı olduğuna dikkat çekiyor. Pahalı hava savunma füzeleri yerine düşük maliyetli uçak ve mühimmatların kullanılması, Ukrayna'nın Rus İHA saldırılarına karşı geliştirdiği yeni ve ekonomik bir savunma stratejisi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com
