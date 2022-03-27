Ukrayna: Rus birlikleri Kiev'den 70 kilometre kadar geri püskürtüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aleksander Motzuyanik, yaptığı açıklamada, Kiev'in iyi korunduğunu ve savunmasını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliklerinin üstlendiğini vurguladı.

BAZI BÖLGELERDE 35 KİLOMETREYE KADAR ÇEKİLDİLER

Ukraynalı askerlerin, Rus birliklerini başkent Kiev'den 70 kilometre kadar geri püskürttüğünü belirten Motzuyanik, bazı bölgelerde ise işgalcilerin 35 kilometre kadar geri çekildiklerini kaydetti.

BİR KENT VE BİR KÖY GERİ ALINDI

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ayrıca bugün Sumi bölgesindeki Trostyanes kenti ile Zaporojiya bölgesindeki Poltovka köyünü Rus birliklerinden geri aldıklarını bildirdi.

İRPİN'DE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan başkent Kiev'in yakınında yer alan İrpin kentinde ise şiddetli çatışmaların sürdüğü açıklandı. İrpin Belediye Başkanı Aleksander Markuşin, "Düşman birlikleri, İrpin'e üç yönden saldırmaya çalıştı ama askerlerimiz bu saldırıları püskürttü." dedi.