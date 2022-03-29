Savaş tüm şiddetiyle sürüyor! Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu böyle pusuya düşürdü

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar savaşın 34. gününde kent ve kırsal alanlarda devam devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından, pusuyla düşürülen Rus ordusuna ait zırhlı araçların görüntüleri yayınlandı.

KONVOYA PUSU KURDULAR

Görüntülerde, Ukrayna ordusu tarafından Rus konvoyunun geçişi sırasında zırhlı araçlara bombalı saldırı düzenlendiği kaydedildi. Saldırı sonrası kaç kişinin ve nerde öldüğüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

BİR AYDA 17 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 33 gün içinde 17 bin Rus askerinin öldürüldüğü, Rus ordusuna ait 586 tank, 1694 zırhlı askeri araç, 302 top atış sistemi, 95 çoklu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 123 savaş uçağı, 127 helikopter, 66 İnsansız Hava Aracı, bin 150 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiği duyuruldu.