Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Trump-Zelenskiy kavgası sonrası Erdoğan paylaşımı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Trump-Zelenskiy kavgası sonrası Erdoğan paylaşımı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasında çıkan kavganın ardından birçok Avrupa ülkesi Zelenskiy'e destek açıklaması yaparken; Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Büyükelçiliği'nin hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy'in çekildiği fotoğraf paylaşıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy'yi arasında çıkan kavgaya ilişkin Rusya'dan yapılan ilk açıklamada, "Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra ilk kez Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya gelirken görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurdu.

İKİ LİDER BİRBİRİNE GİRDİ

Zelenskiy, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." diye tepki gösterdi. Daha sonra Trump ile de gergin anlar yaşayan Zelenskiy Beyaz Saray'ı terk etti.

UKRAYNA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yaşanan kavganın ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek yağarken; Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Büyükelçiliği'nin hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy'in çekildiği fotoğraf paylaşıldı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Trump-Zelenskiy kavgası sonrası Erdoğan paylaşımı

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıGalactic Konsey:

Erdoğan amerikaya siz suriyede pkk'ya verdiğiniz desteği kesmezseniz, askerlerinizi çekmezseniz bende Ukrayna'ya verdiğim desteği artırırım mesajı veriyor. Erdoğan Türkiye'yi sıcak savaşa sokmaz ancak savaşan Ukrayna'ya daha fazla destek verecektir, Fransa ve İngiltere'de muhtemelen muharip kuvvetler gönderecekler. Barış gelmiyor beyler ortalık daha da karışacak..

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Paylaşımda bulunmasa şaşardım. ABD doları 50 TL olunca ağlarız.. Ukrayna'nın ekonomik olarak tuzu kuru. Batak durumda olan biziz .

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Haber Yorumlarısefa KURAL:

reis sen bilirsin işini; muhtemelen ABD ye git ama anlaşma,kendi aramızda çözelim bu işleri,komşu komşu hallederiz dedin,adam gitti,dediğini yaptı bak.

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Haber YorumlarıGenco:

Paylaşım ve fotoğraf çok şey anlatıyor fakat anlayana :)

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Haber YorumlarıOzzy Bjk:

Danışıklı dövüş. Başka bir şey değil. Neyin planını yapıyorsunuz yine?

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Haber Yorumlarıhrbkq5khf4:

yani bi nevi diyorki burda türkiyenin şemsiyesi altındayız :)

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