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Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var
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Ukrayna lideri Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşme yapılmasına dair teklifine yanıt verdi. Zelenski "Rusların sonunda savaşı bitirmeyi değerlendirmeye başlaması olumlu bir işaret. Rusya'nın yarından itibaren tam, kalıcı ve güvenilir bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz. Ukrayna görüşmeye hazırdır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes açıklaması ve 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşme teklifine yanıt verdi.

"İLK ADIM ATEŞKES"

Zelenski, X hesabından İngilizce ve Ukraynaca yaptığı paylaşımda, "Rusların sonunda savaşı bitirmeyi değerlendirmeye başlaması olumlu bir işaret. Tüm dünya, çok uzun bir zamandır bunu bekliyor. Herhangi bir savaşı gerçek anlamda bitirmenin ilk adımı ise ateşkestir" dedi.

"UKRAYNA GÖRÜŞMEYE HAZIRDIR"

Zelenski sözlerini şöyle sürdürdü: "Tek bir gün daha öldürmeye devam etmenin anlamı yok. Rusya'nın yarından, 12 Mayıs'tan itibaren - tam, kalıcı ve güvenilir - bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz; Ukrayna görüşmeye hazırdır."

PUTİN: 15 MAYIS'TA İSTANBUL'DA GÖRÜŞELİM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.

Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, bugüne atıfla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini bildirmişti. Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız"değerlendirmesinde bulunmuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYasar:

Bir palyaço ülkeyi ne hale getirdi..5 liman kaybetti..toprak kaybı..ölen insanlar ve değerli madenleri Amerika'ya vermek zorunda kaldı..

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Haber YorumlarıDüsünür:

Ee noldu ki illa birileri ölmesimi lazimdi

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Haber YorumlarıAydin Kurt:

Yeter artik bitsin bu anlamsiz kardeşler savaşi bu savastan tek karli cikan ülke abd oldu yazik ya

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Haber YorumlarıLokman orgo:

Avrupa’nın gazına gelen bu hale düşer peki kim kazandı kimse sadece zarar

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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Şu İstanbul lafını dunyanin neresinde olursam olayim duysam heyecanlanıyorum annemin bacimimin esimin evladimin ismini duyar gibi...sen ne guzelsin vatanım

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