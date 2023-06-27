Ukrayna lideri Zelenski'den Putin'i kara kara düşündürecek sözler: Ordumuz her yöne ilerliyor

Rusya'da paralı birliklerden oluşan Wagner'in çıkarttığı isyan 1 günün sonunda anlaşma yoluyla bitti. İsyana katılan birlikler Ukrayna savaşı için cepheye geri gönderilirken, komuta merkezlerini ziyaret eden Ukrayna lideri Zelenski önemli mesajlar verdi. Putin'e meydan okuyan Zelenski "Bugün mutlu bir gün. Topraklarımızın tamamı, kesinlikle tamamı özgürleştirilecek. Ukrayna ordusu her yöne ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Paralı ordu Wagner'in çıkarttığı isyan Rusya'yı karıştırdı. Ayaklanma 24 saat içinde anlaşma yoluyla sona ererken, askerlerin tekrar Ukrayna savaşına geri dönmesi kararlaştırıldı. Bu noktada gelişmeler takip edilirken Ukrayna lideri Zelenski'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Zelenski, "Bugün mutlu bir gün. Topraklarımızın tamamı, kesinlikle tamamı özgürleştirilecek. Ukrayna ordusu her yöne ilerliyor" dedi.

RUSYA'YI KARIŞTIRAN İSYAN

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran'da girmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde sıkı güvenlik önlemlerini artırmıştı. Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde terörle mücadele operasyon durumu ilan edilmişti.

"HER YÖNE İLERLİYORUZ"

İsyanın akşamında ise Prigojin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul etti. Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıkladı. Prigojin Belarus'a geçerken askerler ise affedilerek cepheye geri gönderildi. Bu noktada Ukrayna lideri Zelenski ise cephe hattındaki birliklerini ziyaret etti. Burada önemli mesajlar veren Zelenski, "Bugün mutlu bir gün. Topraklarımızın tamamı, kesinlikle tamamı özgürleştirilecek. Ukrayna ordusu her yöne ilerliyor" ifadelerini kullandı.