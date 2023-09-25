Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz Filosu Komutanı Amiral Viktor Sokolov'u öldürdü

Ukrayna ordusunun Sivastopol kentindeki Rusya'nın Karadeniz Filosu Komutanlığı'na düzenlediği füze saldırısına ilişkin Kiev yönetiminden yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Filosu Komutanı Amiral Viktor Sokolov'un saldırıda öldüğü bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 1 yıl önce göreve getirilen Amiral Sokolov, 2022'nin şubat ayından bu yana süren savaşta, şimdiye kadar öldürülen en yüksek rütbeli Rus komutan olarak tarihe geçti.

Ukrayna, Rusya'nın işgali altındaki Kırım'daki Rus deniz üssüne yapılan füze saldırısında Rusya'nın Karadeniz Filosu Komutanı Amiral Viktor Sokolov'un öldürüldüğünü açıkladı.

ÖLDÜRÜLEN EN YÜKSEK RÜTBELİ KOMUTAN

Ukrayna, iddiayı doğrulamasa da, söz konusu iddia doğrulandığı takdirde, Amiral Sokolov, 1 yıldan bu yana süren savaşta şimdiye kadar öldürülen en yüksek rütbeli komutan olacak.

9 KİŞİ ÖLDÜ, 16 KİŞİ YARALANDI

Ukrayna'nın istihbarat şefi Kyrylo Budanov, cuma günkü saldırının sonucunda en az 9 kişinin öldüğünü ve 16 kişinin de yaralandığını ifade etti. Öte yandan saldırı sonrası Rusya Savunma Bakanlığı ise sadece 1 askerin öldüğünü duyurmuştu.

Rusya'nın Karadeniz Filosu Komutanı Amiral Viktor Sokolov

GEMİSİ UKRAYNA ORDUSU TARAFINDAN BATIRILMIŞTI

Şubat 2022'den başlayarak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında, 14 Nisan 2022'de batmasına kadar deniz saldırısını yöneten Rus savaş gemisi Moskva'nın komutanı olan Amiral Sokolov, 1 yıl önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Karadeniz Filo Komutanlığı görevine getirilmişti.

RUSYA'NIN KIRIM'I İLHAKI

Rusya, 2014 yılında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ilhak etti. O zamandan beri yarımadada askeri varlığını güçlendiren Rusya, son günlerde Ukrayna'nın saldırılarına giderek daha maruz kalmaya başladı.