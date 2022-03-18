Ukrayna istihbaratı tarafından esir düşen Rus askerlere, savaşta ölen sivil insanların videosu izlettiriliyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor. Son dönemde sivilleri hedef alan Rusya dünyayı ayağa kaldıran bir adım atmıştı ve ekmek kuyruğunda bekleyen sivilleri vurmuştu. Rusya'nın Ukrayna işgalinin 23. gününde de bölgeden kan donduran haberler geldi. Akşam saatlerinde Rus kuvvetleri Kiev yakınlarında bir depoyu vurdu. Ukrayna medyası, alev alev yanan depoda en az bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna hedeflerine yönelik 1000'i aşkın füze kullandığını ifade etti.

TİYATRO BİNASI BOMBALANMIŞTI

Rusya ordusuna ait savaş uçakları yüzlerce Ukraynalı sivilin gizlendiği tiyatro binasını bombalarken, uydu görüntülerinde ortaya çıkan bir detay ise yürekleri dağlamıştı. Sığınak olarak kullanılan binanın bahçesine havadan görülebilecek şekilde ve Rusça olarak "çocuk" yazıldığı dikkatlerden kaçmadı. Siviller bu mesajla binada çocukların olduğunu anlatmak istese de bu çaba yeterli olmadı.

RUS ASKERLERE VİDEO İZLETTİRİLİYOR

Patlamalar ve can kayıpları sürerken Ukrayna istihbaratından önemli bir karar alındı. Savaş sırasında esir düşen Rus askerlerine bombalanan sivil vatandaşların görüntüleri izlettiriliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, müzakerelerde önceliklerinin çatışmanın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu belirtti.

BIDEN: PUTIN SAVAŞ SUÇLUSU

Öten yandan ABD Başkanı Joe Biden, ilk kez Rusya lideri Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" diye tanımıştı. Şimdiye dek Biden yönetimi bu tanımlamayı, doğrudan sorulduğunda bile kullanmaktan kaçınıyordu. Fakat Biden, Beyaz Saray'daki bir etkinlikten sonra bir gazetecinin doğrudan "Putin'i savaş suçlusu diye tanımlar mısınız?" diye sorması üzerine ilke etapta "Hayır" dedi ancak tekrar sorulduğunda "Evet, bence bir savaş suçlusu" yanıtını verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın resmi bir açıklamadan ziyade kalpten konuştuğunu ifade ederek acımasız bir diktatörün yabancı bir ülkeyi işgali sırasındaki barbarca hareketlerini kastettiğini söyledi.

ÇAVUŞOĞLU: TEMENNİMİZ ATEŞKESİN SAĞLANMASI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çatışmaların devam ettiği Mariupol bölgesinde acil insani ateşkesin sağlanması gerektiğinin altını çizmişti. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Bu zor dönemde vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik büyük ölçüde. Ukrayna yönetiminden çok destek gördük. Dostum Dmytro'ya ve Ukrayna yönetimine teşekkür ediyorum. Ayrıca Kırım Tatar soydaşlarımıza ve zor durumda olan Ukraynalı dostlarımıza kapılarımızı açık tuttuk ve ülkemize gelen Ukraynalılara da en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Biraz sonra burada Kırım Tatar Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret edeceğiz. Bugün en büyük zorluğumuz Mariupol bölgesinde çatışmalar devam ettiği için orada yaşayan vatandaşlarımızı ve masum sivilleri ayırt etmeksizin tahliyesini yapmaktır. Temennimiz önce Mariupol'da acil bir insani ateşkesin sağlanması, sonra da tüm Ukrayna'da savaşın sona ermesi ve ateşkesin kalıcı bir şekilde tesis edilmesi, anlaşma ve barış yolunda diplomasiye fırsat verilmesidir" ifadelerini kullanmıştı.