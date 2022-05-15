Ukrayna, ilk kez savaşın bitişine ilişkin tarih zikretti! 2022'nin sonunu işaret ettiler - Haberler

Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna topraklarında savaş 81 gündür devam ediyor. Bugüne kadar binlerce insan savaşta hayatını kaybetti, 1 milyonu aşkın insan ise ülkeden kaçtı.

MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Ülkenin farklı noktalarında çatışmalar tüm hızıyla sürerken bir yandan da iki taraf heyetleri müzakere masasına ortak bir yol bulmak için görüşmelerini sürdürüyor.

"AKTİF EYLEMLER BU YILIN SONUNDA BİTECEK"

Tüm dünyanın gözü bölgeden gelecek haberlere çevrilmişken, Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Tümgeneral Kyrylo Budanov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Budanov, Moskova'nın ağır kayıplar verdiğini iddia etti ve Ağustos ortasına kadar bir dönüm noktası ön gördü. Tümgeneral, "Aktif muharebe eylemlerinin çoğunun bu yılın sonunda biteceğine" olan inancını ekledi.