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Ukrayna Heyeti Paris'te AB Yetkilileriyle Bir Araya Geldi

Ukrayna Heyeti Paris'te AB Yetkilileriyle Bir Araya Geldi
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve beraberindeki üst düzey heyet, Paris'te Avrupa Birliği yetkilileriyle Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik ateşkes ve güvenlik garantileri konularını görüştü.

UKRAYNA heyetinin, Paris'te Avrupa Birliği yetkilileriyle bir araya geldiği açıklandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'tan oluşan üst düzey delegasyon, Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupalı meslektaşlarıyla Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik ateşkes ve güvenlik garantileri konularını görüştü.

Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sybiha ve Umerov ile İngiliz, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla Paris'te savaş kapsamında ateşkes ve güvenlik garantileri hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Yermak, Gönüllüler Koalisyonu temsilcileriyle de görüştüklerini belirterek, görüşmeye Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ve Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner'in katıldığını bildirdi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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