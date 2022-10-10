Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zaluzni'nin bilekliğindeki nazi gamalı haç sembolü ortalığı karıştırdı
Dünya Haberleri
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzni'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tartışma yarattı. Fotoğrafta Zaluzni'nin bilekliğinde nazi gamalı haç sembolünün bulunduğu görülüyor.
Batı medyası, 24 Şubat'ta başlayan savaşa kadar Ukrayna'daki Nazileri belgeleriyle birçok defa yayınladı. Savaştan sonra ise Ukrayna'daki Naziler ile ilgili haberler, Batı basınının gündeminden çıktı.
TWITTER'DAN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF TARTIŞMA YARATTI
Ta ki Ukrayna'nın Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzni'nin, resmi Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa kadar. Karede Valeri Zaluzni'nin bilekliğinde Nazi gamalı haç sembolü bulunduğu görülüyor.
"DÜŞMAN DERHAL YOK EDİLMELİDİR"
Orgeneral Zaluzni, fotoğrafı şu notla paylaştı: "2. Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş bir mücadele içinde vatanımız. Bu savaşı uzatıp çocuklarımıza miras bırakmaya hakkımız yok. Düşman, derhal yok edilmelidir. Ve biz bunu yapacağız."