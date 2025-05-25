Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede, iki ülke ilişkileri ve uluslararası meseleler hakkında detaylı bir değerlendirme yaptı. Görüşmede, Rus saldırganlığı ve barış konuları ön plandaydı.

UKRAYNA Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Sybiha, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildim. Ukrayna-Azerbaycan ikili ilişkilerinin ve uluslararası gündemin temel konuları hakkında açık ve detaylı bir görüşme yaptık. Özellikle Rus saldırganlığına nasıl son verileceği, adil ve kalıcı bir barışın nasıl sağlanacağı konusuna odaklandık. Ben şahsen Cumhurbaşkanı Aliyev'e Azerbaycan'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destek ile kış boyunca yaptığı insani ve enerji yardımları için teşekkür ettim. Ukrayna-Azerbaycan stratejik ortaklığının geliştirilmesindeki adımları görüştük. Azerbaycan'ın bu yıl 10-11 Temmuz tarihlerinde Roma'da yapılması planlanan Ukrayna Kurtarma Konferansı'na katılımı bu açıdan önemli olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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