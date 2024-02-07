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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, IAEA Genel Direktörü ile Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki riskleri görüştü

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi ile Kiev'de bir araya geldi. Görüşmede, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki riskler ele alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi ile Kiev'de bir araya geldi. Görüşmede, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki riskler ele alındı.

IAEA Genel Direktörü Grossi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün Zelenski ile bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, görüşmede Zaporijya Nükleer Santrali konusunda devam eden risk ve tehlikelerin konuşulduğu belirtildi. Zelenski, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Zaporijya Nükleer Santrali'nde bir nükleer kazayı önlemenin tek yolu santralin tamamen askerden arındırılması, işgalden kurtarılması ve Ukrayna'nın santralin kontrolünü yeniden ele almasıdır" ifadelerini kullandı.

Zelenski ayrıca Ukrayna Barış Formülü'ne verdiği destek için Grossi'ye teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Volodimir Zelenskiy Zaporijya Ukrayna Güvenlik Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

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