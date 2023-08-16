Ukrayna denizaltı dronu ile Kırım'a giden köprüyü havaya uçurduğu anlara ait görüntüleri yayınladı

Ukrayna güvenlik servisleri, Temmuz ayında deniz altı drone ile Kırım'a giden köprüye saldırı düzenledi. Saldırının görüntüleri yayınlandı. Saldırı, köprünün yol şeritlerine zarar verdi ve iki sivilin ölümüne neden oldu. Bu, köprüye yapılan ikinci saldırıydı ve Rusya'nın Kırım'a giden tek bağlantısını savunmanın ne kadar zor olduğunu gösterdi.

Ukrayna güvenlik servisleri, Temmuz ayında denemeye tabi tutulan deniz altı drone'unun Rusya'nın ilhak edilmiş Kırım'a giden köprüsünü saldırmak için kullanıldığı anı gösteren özel görüntüleri yayınladı. Bu saldırıya dair yeni detaylar sunan görüntüler, gelecekte benzer saldırıların da olacağı konusunda uyarıda bulundu.

17 Temmuz'daki saldırı, köprünün yol şeritlerine zarar verdi ve Rus yetkililere göre iki sivili öldürdü. Bu, kritik geçişe yapılan ikinci saldırıydı ve Rusya'nın yalnızca Kırım'a giden bağımsız bağlantısını savunmanın ne kadar zor olduğunu gösterdi.

Köprü, 2018'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından büyük bir gösteriyle açıldı ve Ukrayna'yı ele geçirme ve onu sonsuza dek Rusya'ya bağlama isteğini sembolize ediyor. Aynı zamanda Rusya'nın Kırım'daki askeri operasyonu için hayati bir tedarik hattı.

SBU'nun başkanı Vasyl Maliuk, "Sea Baby" adı verilen drone'unun, işgalden hemen sonra başlayan geliştirme sürecinin sonucu olduğunu belirtti. Maliuk, "Deniz yüzeyi dronları, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin benzersiz bir icadıdır. Özel şirketlerin hiçbiri bu işin içinde değil. Bu dronları kullanarak son zamanlarda Kırım köprüsüne, büyük saldırı gemisi Olengorskiy Gornyak'a ve SIG tankerine başarılı bir saldırı gerçekleştirdik." dedi.