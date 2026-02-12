Haberler

Rus petrolünün Doğu Avrupa'ya transit geçişi durduruldu

Rus petrolünün Doğu Avrupa'ya transit geçişi durduruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rus saldırıları nedeniyle Druzhba petrol boru hattının Ukrayna bölümünden Doğu Avrupa'ya petrol geçişinin 27 Ocak'tan itibaren askıya alındığını duyurdu. Macaristan'ın duruma tepkisi merak konusu oldu.

UKRAYNA Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Druzhba petrol boru hattının Ukrayna'daki bölümünden Doğu Avrupa'ya Rus petrolü geçişinin askıya alındığını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırısı nedeniyle 27 Ocak'tan itibaren Druzhba petrol boru hattının Ukrayna'daki bölümünden Doğu Avrupa'ya Rus petrolü geçişinin askıya alındığını bildirdi. Sybiha, Macar tarafının, Druzhba boru hattı üzerinden Rus petrolü geçişinde yaşanan sorunlar nedeniyle tekrar şikayet etmeye hazırlandığını belirterek, "Onlara tek tavsiyemiz, bu fotoğraflarla Moskova'daki dostlarına gitmeleri olur. Bu, 27 Ocak'taki son hedefli Rus saldırısının ardından Druzhba boru hattı altyapısının yanması ve petrol geçişinin durması. Bu arada Macaristan, bunun için Rusya'ya hiçbir protestoda bulunmadı. Hatta Rusya kelimesini bile telaffuz edemediler. Çifte standardın en güzel örneği" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başlattığı andan itibaren güvenilir bir tedarikçi olmayı bıraktığını kaydeden Sybiha, "Bu saldırı tüm sorunların kaynağı. Ne yazık ki, yıllardır süren bu gerçek Orban hükümeti için yeterli olmadı; bunu hala anlamadılar ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirmediler. Onlara gözlerini açmalarını öneriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var

6 partili yeni ittifak geliyor! Davutoğlu parti isimlerini verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler

"Avrupa Fatihi" Galatasaray için söyledikleri taraftarları delirtti
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu

Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü

2 çocuk annesi kadının korkunç sonu: 13 yaş büyük sevgilisi...
Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler

"Avrupa Fatihi" Galatasaray için söyledikleri taraftarları delirtti
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
İspanyol modelden Tuba Ünsal'a sert yanıt: ''Gözyaşlarını gerçekle karıştırmayın''

Tuba Ünsal'ın açıklamaları ortalığı karıştırdı