Ukrayna'dan Boğaz'a sürüklendiği iddia edilen mayınlarla ilgili açıklama: Bölgeyi gemi trafiğine kapatmak istiyorlar
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Rus istihbaratının, Ukrayna açıklarından kopan 420 mayının İstanbul Boğazı'na doğru sürüklendiğine yönelik uyarısı gündem yarattı. İddialara yanıt veren Ukrayna Denizcilik İdaresi Başkanı Viktor Vyshnov, "Bu Rus tarafının yaptığı bir dezenformasyon. Sözde mayın tehlikesinden bahsederek Karadeniz'in ilgili bölgelerini gemi trafiğine kapamak istiyorlar" ifadesini kullanırken Ukrayna donanmasından yapılan açıklamada ise Rusya'nın 'enformasyon korsanlığı' yaptığı vurgulandı.
Rus istihbarat servisi FSB'nin Ukrayna açıklarına döşenen deniz mayınlarından 420'sinin bağlantılarından koparak Karadeniz'in batısı ve Boğazlar'a doğru sürüklendiği yönündeki iddiasıyla ilgili bir açıklama da Ukrayna'dan geldi.
Ukrayna Denizcilik İdaresi Başkanı Viktor Vyshnov tarafından Reuters'a yapılan açıklamada, "Bu Rus tarafının yaptığı bir dezenformasyon. Sözde mayın tehlikesinden bahsederek Karadeniz'in ilgili bölgelerini gemi trafiğine kapamak istiyorlar" ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna donanmasından yapılan açıklamada ise, Ukrayna'nın Karadeniz sularında güvenlik bildirimleri yapma hakkının sadece Ukrayna donanmasına ait olduğu ve Rusya'nın 'enformasyon korsanlığı' yaptığı belirtildi.
Öte yandan Reuters'a konuşan gemicilik kaynakları Türkiye'nin Samsun'daki NAVTEX istasyonundan da bu konuda uyarı mesajı geçildiğini duyurdu. Mesajda, "Civardaki tüm gemiler için sürüklenen mayınlara dikkat edilmesi önem taşımaktadır. Gemilerin mayın ya da mayına benzer bir cisimle karşılaşması durumunda hemen bilgi vermesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.