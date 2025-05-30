Ukrayna'daki Çocuk Hastanesine Rus Füzesi Saldırısı

UKRAYNA'nın başkenti Kiev'de bulunan ve 8 Temmuz 2024'te Rus füzesiyle vurulan Okhmatdyt Çocuk Hastanesi'yle ilgili Türkiye'den bölgeye giden basın mensuplarına bilgi verildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nda, Türk basın mensuplarına Ana İstihbarat Servisi tarafından Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili brifing verildi. Toplantıda, haritalar üzerinden Rusya'nın füze ve dronlarla başkent Kiev'e gerçekleştirdiği saldırılar anlatıldı.

Ardından Türk basın mensupları, 8 Temmuz 2024'te Rus füzesiyle vurulan Okhmatdyt Çocuk Hastanesi'ni gezdi. Basın mensupları, Rusya'nın füze saldırısıyla ciddi hasar gördükten bir süre sonra kısmi olarak yeniden hizmete açılan hastanede incelemede bulundu.