Ukrayna'daki Çocuk Hastanesine Rus Füzesi Saldırısı

Ukrayna'daki Çocuk Hastanesine Rus Füzesi Saldırısı
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Kiev'deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesi, 8 Temmuz 2024 tarihinde Rus füzesiyle vuruldu. Türk basın mensuplarına verilen brifingde, hastanenin saldırı sonrası durumu ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler anlatıldı.

UKRAYNA'nın başkenti Kiev'de bulunan ve 8 Temmuz 2024'te Rus füzesiyle vurulan Okhmatdyt Çocuk Hastanesi'yle ilgili Türkiye'den bölgeye giden basın mensuplarına bilgi verildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nda, Türk basın mensuplarına Ana İstihbarat Servisi tarafından Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili brifing verildi. Toplantıda, haritalar üzerinden Rusya'nın füze ve dronlarla başkent Kiev'e gerçekleştirdiği saldırılar anlatıldı.

Ardından Türk basın mensupları, 8 Temmuz 2024'te Rus füzesiyle vurulan Okhmatdyt Çocuk Hastanesi'ni gezdi. Basın mensupları, Rusya'nın füze saldırısıyla ciddi hasar gördükten bir süre sonra kısmi olarak yeniden hizmete açılan hastanede incelemede bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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