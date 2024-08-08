Ukrayna'da yangın sonrası mahsur kalan 4 yavru kedi kurtarıldı

Ukrayna'nın Herson kentinde Rusya'nın düzenlediği saldırı sonrası bir binada çıkan yangına müdahale için bölgeye giden acil servis ekipleri, bodrum katta mahsur kalan 4 yavru kediyi kurtardı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Eğer anne konuşabilseydi, yavrularını kurtardıkları için itfaiyecilere kesinlikle teşekkür ederdi. Herson'da dün gece bir düşman mermisi özel bir avluya isabet ederek yangın çıkmasına neden oldu. Kurtarma ekipleri yangını hemen söndürdükten sonra yıkılan binanın bodrum katından gelen miyavlama seslerini duydular. Enkazdan dört yavru kediyi dikkatlice çıkardılar. Neyse ki, tüylü yaratıklar hayatta kaldı. Kurtarma ekipleri, yavruları başından beri kurtarma çalışmalarını izleyen anne kediye teslim etti" denildi.

Görüntülere, itfaiye personelinin bodrum katından kedileri yukarıdaki meslektaşlarına verdiği anlar yer aldı.