Ukrayna'da Eski Parlamento Başkanı Parubiy Suikastle Hayatını Kaybetti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, eski Parlamento Başkanı Andriy Parubiy'in suikast sonucu öldüğünü duyurdu. Olayı 'korkunç bir cinayet' olarak nitelendiren Zelenskiy, gerekli soruşturmanın başlatıldığını ifade etti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eski Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andriy Parubiy'in suikast sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından, 2013-2014'te Kiev'in Maidan Meydanı'nda başlayan protestoların liderlerinden olan Parubiy'in öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu. Zelenskiy, olayı 'korkunç bir cinayet' olarak tanımlayarak, katilin bulunması ve araştırılması için gerekli tüm güç ve araçların seferber edildiğini kaydetti. Zelenskiy, "Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravchenko, Lviv'deki cinayetin bilinen ilk ayrıntılarını paylaştı. Andriy Parubiy öldürüldü. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Parubiy'e suikast düzenleyen şahsın bir kurye olduğu belirtildi.

