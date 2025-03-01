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Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı

Zelenskiy'e Beyaz Saray'ın ardından bir şok da kendi ülkesinden

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Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'la kavga eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e bir şok da kendi ülkesinden geldi. Bağımsız Milletvekili Aleksandr Dubinski, Ukrayna Parlamentosu'na acil toplantı çağrısı yaparak Devlet Başkanı Zelenski'nin azledilmesini istedi.

Ukrayna'da Bağımsız Milletvekili Aleksandr Dubinski, parlamentonun acil toplantıya çağrılarak Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin azledilmesi yönünde karar alınmasını talep etti.

ZELENSKİY'NİN AZLEDİLMESİNİ İSTEDİ

Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada'nın muhalif Bağımsız Milletvekili Aleksandr Dubinski, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin "iktidarı gasp ettiği, başarısız bir dış politika izlediği ve askeri operasyonları beceriksizce yönettiği gerekçesiyle azledilmesi ve yargılanması gerektiğini" söyledi. Dubinski, parlamentoya Zelenski'yi görevinden azletme kararı alma çağrısında bulundu.

"BEYAZ SARAY'DA KAMUOYU ÖNÜNDE KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜ"

Dubinski, Zelenski'nin ABD Başkanı Donald Trump ile yapması görüşmesinin sert bir tartışmaya dönmesinin ardından sosyal medya platformu Telegram üzeirnden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Son saatlerde yaşanan olaylar – Zelenski'nin Beyaz Saray'da kamuoyu önünde küçük düşmesi, Trump'ın onun diplomatik iflasını kabul etmesi ve Ukrayna'nın ABD'den koşulsuz destek kaybetmesi – rejimin çöküşünün son perdesi oldu. Ukrayna Parlamentosu'nun derhal olağanüstü toplanmasını ve Zelenski'nin azledilmesi yönünde karar almasını talep ediyorum."

Zelenskiy'e Beyaz Saray'ın ardından bir şok da kendi ülkesinden
Kaynak: ANKA / Dünya
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Küçük düşürmekmiş. Adam "Ya istiklal, ya ölüm." dedi. Daha ne desin. Saygılarımla.

Yorum Beğen70
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Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Adam ülkesinin geleceğini amerikaya satmadı diye resmen vatan haini ilan edecekler... Bu durum Tanıdık geldi ama neyse

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMelih İnce:

zelenski tiyatrocu ve sebep olduğu acıların farkında değil. ne acıdır ki Ukrayna vatandaşları böyle bir kuklayla temsil ediliyor

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Zaten Buyuk Degildi...Firildak Husnu Hep Acilarin Cocugunu Oynuyor..

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Haber YorumlarıLeman A.:

adam adam gibi davrandı, onu komedyen diye aşamamaya çalışmalar ilk başta etrafa baksın, adam dik durmasını biliyor bize benzemiyor

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Haber YorumlarıLeman A.:

Adam adam gibi adam çıktı, bize benzemiyor, dik durmasını biliyor

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