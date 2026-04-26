Zelensky ve Sandu'dan Güvenlik ve AB Üyeliği Görüşmesi

(ANKARA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunan Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir araya geldiklerini açıklayarak, "Öncelikle güvenlik meselelerine, sınır ötesi iş birliğimize, altyapı ve enerjinin korunması ile geliştirilmesine odaklandık ve Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin Ukrayna, Moldova ve tüm AB için ortak bir başarıya dönüşmesini sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunan Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'yu memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Zelensky, "Bu anlamlı günde, Çernobil felaketini ve halkımızın muazzam dayanışmasını ve fedakarlığını hatırlarken, bu ziyareti değerli buluyoruz; bu dayanışma, ülkemizi ve tüm bölgemizi, Avrupa'yı ve dünyayı daha büyük bir radyasyon felaketinden korumamızı sağladı" dedi.

Zelensky ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Maia ile öncelikle güvenlik meselelerine, sınır ötesi iş birliğimize, altyapı ve enerjinin korunması ile geliştirilmesine odaklandık ve Avrupa Birliği'ne doğru ortak yolumuz üzerine de çok kapsamlı bir görüşme yaptık. Şimdi, altı kümenin mümkün olan en kısa sürede açılmasını ve AB üyeliğinin Ukrayna, Moldova ve tüm AB için ortak bir başarıya dönüşmesini sağlamak için çalışıyoruz."

Ukrayna, güvenlik meselelerinde Moldova'yı desteklemeye devam edecek, özellikle Transdinyester bölgesiyle ilgili olarak. Romanya ile birlikte üçlü formatlarımızı daha da geliştirmeye de hazırız. Maia'ya ve tüm Moldova'ya, Ukrayna'yı destekledikleri ve bölgemizi güçlendiren iş birliği için bizzat teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA