Ukrayna'da Verkhovna Rada'da yapılan bir yasa tasarısı ile pornografi üretimi suç olmaktan çıkarılabilir. Baş destekçisi Yaroslav Zheleznyak, mevcut yasaların yolsuzluğa yol açtığını ve pornonun yasallaşmasının askeri fonları artırabileceğini belirtti.

Ukrayna Verkhovna Rada'daki parlementerler,pornografi üretimini suç olmaktan çıkaracak bir yasa tasarısı için yeterli imza topladıklarını duyurdu. Önerinin önde gelen destekçisi Yaroslav Zheleznyak, mevcut yasaların yolsuzluğu teşvik ettiğini ve pornonun yasallaştırılmasının askeri için fon toplamaya yardımcı olabileceğini savundu.

9623 Sayılı Tedbir, Ukrayna Ceza Kanunu'nun 301. Maddesini değiştirecek, Zheleznyak'ın "aptallıktan başka bir şey olmayan" olarak nitelendirdiği bir madde. Çocuk pornosu, insan ticareti veya fuhuşla ilgili herhangi bir şeyi değiştirmiyor.

"Yalnızca OnlyFans'tan değil, genel olarak bu içeriğiüretmekten bahsediyoruz," diyen porno içerik üretme ve satma suçunun sekiz yıla kadar hapis olan ceza maddesininSovyet mirası olduğunu ekledi.

Binlerce Ukraynalı pornografi üretimiyle aktif olarak uğraşıyor. Zheleznyak'a göre, devlet, çoğunluk hissedarı Ukrayna-Amerikalı işadamı Leonid Radvinsky olan OnlyFans gibi sitelerden 2023 yılının ilk yarısında 34 milyon hryvnia (920,000 dolar) vergi aldı.

Ukraynalı askerlere veya mültecilere yardım etmek için çıplak fotoğraflar kullanarak fon toplayan bir yardım kuruluşu da bu girişime yardımcı oldu. 'Teronlyfans' adlı grup, silahlı kuvvetlere veya mültecilere bağış yapanlara ateşli fotoğraflarla ödüllendiriyor. Bu, bedenin savaştaki rolünün iyi bir temsilidir. Ukrayna vatandaşları olarak, asıl sorumluluğumuz askerlerimize ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamaktır," dedi Teronlyfans yöneticisi Anastasia Kuchmenko. Grup, "erotik ve pornografik olmayan içerikle" ilgileniyor olsa da, Kuchmenko faaliyetlerine hükümetin göz yummadığı takdirde cezai soruşturmaya uğrayabileceklerini kabul ediyor.

Zheleznyak, Ukrayna polisinin cinsel içerik üreten kızları takip etmekten çok daha önemli işlerinin olduğunu söyledi.

Önerioylamaya geçmek için gerekli desteğe sahip olsa da, bazı Ukraynalılar bundan memnun değil. Zheleznyak'ın Telegram kanalındaki bir yorum, pornografinin alkol bağımlılığından daha kötü olduğunu belirtti, başka bir yorum ise "LGBT'lerin yasallaştırılmasını destekleyenlerin pornonun yasallaştırılmasını desteklediğini" iddia etti ve bu durumun "büyük sorunlara ve ulusun bozulmasına" yol açacağını söyledi.