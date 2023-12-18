Üye Girişi
Haberler

Ukrayna, AB'ye katılım müzakerelerini başlatıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Avrupa Konseyi'nin Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerini başlattığını duyurdu. Ukrayna ve Avrupa Komisyonu, Ukrayna mevzuatının AB mevzuatına uygunluğunu değerlendirmek üzere tarama sürecini başlatacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Konseyi'nin Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerini başlattığını, ilerleyen günlerde Ukrayna ve Avrupa Komisyon'unun Ukrayna mevzuatının AB mevzuatına uygunluğunu değerlendirmek üzere tarama sürecini resmen başlatacağını duyurdu. Zelenski, "Ukrayna her zaman ortak Avrupa evimizin bir parçası olacaktır" ifadelerini kullandı.

Zelenski, dün yaptığı açıklamada Avrupa Konseyi'nin Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerini başlatma kararı aldığını belirterek, "Bu hafta Avrupa Konseyi Ukrayna'nın AB katılım müzakerelerini başlatma kararı aldı. Tüm yıl boyunca bunun için aktif bir şekilde çalıştık. Önümüzdeki günlerde Ukrayna ve Avrupa Komisyonu, Ukrayna mevzuatının AB mevzuatına uygunluğunu değerlendirmek üzere tarama sürecini resmen başlatacak

Ayrıca ilkbaharda kabul edilmesini beklediğimiz Ukrayna'nın müzakere çerçevesi üzerindeki çalışmalara da hazırlanıyoruz. Müzakere süreci kolay olmayacaktır ancak önemli olan, halihazırda tarihi bir kesinliğe sahip olmamızdır: Ukrayna her zaman ortak Avrupa evimizin bir parçası olacaktır. Bizimle güçlerini birleştiren ve gerekli Avrupa kararlarının alınmasına yardımcı olan herkese minnettarım: tüm siyasetçiler, sivil toplum liderleri ve farklı ülkelerde Ukrayna'ya ve Avrupa'ya eşit derecede inanan insanlar" dedi.

"RUSYA'NIN MAL VARLIKLARI UKRAYNA'YI KORUMAK VE RUS TERÖRİZMİNDEN KORUNMAK İÇİN KULLANILMALIDIR"

Zelenski, açıklamasında Ukrayna'ya yönelik mali destek programları üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Gelecek yılın da Ukrayna'ya yönelik yeterli mali destek programlarını kapsaması için aktif çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu, ortak ülkelerle ikili programları, AB düzeyindeki programları ve çeşitli yargı bölgelerinde dondurulan Rus varlıklarının kullanılması ve bunlara el konulması sürecini içeriyor. Bu konu, yani varlıkların dondurulması konusu, bu hafta müzakerelerde ele alınan en önemli kararlardan biriydi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde. G7 ülkeleri liderliklerini gösterebilirler; terörist devletin ve ona bağlı kuruluşların varlıkları Ukrayna'yı desteklemek, hayatları ve insanları Rus terörizminden korumak için kullanılmalıdır. Bu adil olacak. Bu kararların gerekli ana hatlarını zaten hazırlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Volodimir Zelenskiy Avrupa Konseyi Avrupa Birliği Ukrayna Haberler

Bakmadan Geçme

Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var? Semiha Yankı kimdir? 2. Sayfa konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! 2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kızılcık Şerbeti 44. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu? Masterchef kim elendi? Dün akşam Masterchef'te Dilara mı elendi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? Naci Görür deprem tahmini ne?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title