Ugandalı asker, kredi anlaşmazlığı yaşadığı bankacıyı kalaşnikofla vurarak öldürdü

Uganda'da bir bankada yaşanan olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi. Hintli bir bankacı, kredi anlaşmazlığı yaşadığı Uganda askeri tarafından kalaşnikofla vurularak öldürülürken, görüntülerde hızını alamayan askerin bir süre sonra aynı noktaya dönerek bankacıya tekrar ateş ettiği ve kontrol ettiği belgeleri alarak odadan uzaklaştığı anlar yer aldı.

Uganda'da bir bankada çekildiği öğrenilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İnternete düşen videoda Hintli bir bankacıyla kredi konusunda anlaşmazlık yaşayan Uganda askerinin silahına sarıldığı anlar yer aldı.

KREDİ ALAMAYACAĞINI ANLAYINCA...

İçeride müşterilerin olduğu esnada istediği krediyi alamayacağını anlayan Ugandalı asker, AK-47 silahıyla banka çalışanlarını hedef aldı.

İLK ÖNCE KADIN ÇALIŞANI HEDEF ALDI

Önce görevli kadını hedef alan asker, genç kadının kaçması sonrasında kalaşnikofunu bu kez Hintli bankacıya doğrulttu. Defalarca ateş ettiği bankacıyı öldüren asker sonrasında ise hızını alamayıp aynı noktaya döndü ve bankacıya yine ateş etti.

BELGELERİ DE YANINA ALARAK UZAKLAŞTI

Masanın üzerindeki belgelerini kontrol eden Ugandalı askerin sonrasında onları da yanına alarak odadan uzaklaştığı anlar da kameraya yansıdı.