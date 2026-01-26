Haberler

Uganda ordusundan Somali'den çekilme mesajı

Uganda ordusundan Somali'den çekilme mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uganda, 2007 yılından bu yana Somali'de görev yapan barış gücü askerlerini geri çekmeye hazırlanıyor. Söz konusu kararı aynı zamanda Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu da olan Ordu Komutanı Muhoozi Kainerugaba duyururken, Afrika Birliği yetkililerinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Uganda, Afrika Birliği Barış Gücü Misyonu kapsamında Somali'de bulundurduğu askeri unsurlarını çekmeye hazırlanıyor.

"19 YILIN ARDINDAN TAMAMEN ÇEKİLMEYİ PLANLIYORUZ"

, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Kainerugaba paylaşımında, " Somali'de 19 yılın ardından bu ülkeden çok yakında tamamen çekilmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Uganda ordusundan Somali'den çekilme mesajı

EŞ-ŞEBAB'A KARŞI MÜCADELEDE EN UZUN SÜRELİ DESTEK VEREN ÜLKE

Uganda ordusu, 2007 yılından bu yana Afrika Birliği Barış Gücü Misyonu kapsamında Somali'de görev yapıyor. Uganda askerleri, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadelede Somali hükümetine destek veren en uzun süreli yabancı birlikler arasında yer alıyor.

Uganda ordusundan Somali'den çekilme mesajıMuhoozi Kainerugaba

AFRİKA BİRLİĞİ SESSİZ

Kainerugaba, daha önce de Somali'deki askeri misyonun sürdürülmesine yönelik eleştirel açıklamalarda bulunmuş, özellikle uluslararası aktörlerin Somali politikasına ilişkin rahatsızlığını dile getirmişti. Afrika Birliği yetkililerinden Kainerugaba'nın paylaşımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Robert Pattinson, Türk şarkıcıya hayran kaldı: Kesinlikle çok havalı

Dünyaca ünlü oyuncu, Türk şarkıcıya hayran kaldı
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular

3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Villasını satışa çıkaran Tuba Ünsal 'Rabbim böyle dert vermesin' dedirtti

Villasını satışa çıkaran Tuba "Rabbim böyle dert vermesin" dedirtti
Robert Pattinson, Türk şarkıcıya hayran kaldı: Kesinlikle çok havalı

Dünyaca ünlü oyuncu, Türk şarkıcıya hayran kaldı
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi

Tarihi felaket! Yüz binlerce ev elektriksiz kaldı, ölü sayısı artıyor
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı

Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı