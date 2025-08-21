Uganda, ABD ile Geçici Sığınma Anlaşması Yaptı

Uganda, ABD ile Geçici Sığınma Anlaşması Yaptı
Güncelleme:
Uganda, ABD'de sığınma talebi reddedilen üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etmek için geçici bir anlaşma yaptı. Anlaşma, ülkelerine dönmek istemeyen kişileri kapsamakta ancak sabıka kaydı olanları ve refakatsiz çocukları içermemekte.

UGANDA, ABD'de sığınma talebi reddedilen üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etmek için ABD ile 'geçici' bir anlaşma yaptı.

Uganda Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Bagiire Vincent Waiswa, ABD'de sığınma talebi reddedilen üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etmek için ABD ile 'geçici' bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Ülkelerine dönmeye 'isteksiz veya endişeli olan kişileri' kapsayan anlaşmanın 'sabıka kaydı olanları ve refakatsiz çocukları' içermediğini belirten Waiswa, Uganda'nın öncelikli olarak Afrika ülkelerinden transfer edilecek kişileri kabul etmeyi tercih ettiğini söyledi.

