Uçurumun kenarında cinsel ilişkiye giren 70 yaşındaki çift, restorandakilerin kadrajına yakalandı - Haberler

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Uçurumun kenarında cinsel ilişkiye giren 70 yaşındaki çift, restorandakilerin kadrajına yakalandı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Uçurumun kenarında cinsel ilişkiye giren 70 yaşındaki çift, restorandakilerin kadrajına yakalandı

İngiltere'nin Falmouth kentinde lüks bir restoranın olduğu bölgede, uçurum kenarında cinsel ilişkiye giren 70'li yaşlardaki çift, çevredekiler tarafından fotoğraflandı. Restoran müşterileri, sorumsuzlukları nedeniyle çifte tepki gösterdi.

Falmouth kentinde lüks bir restoranın olduğu bölgede meydana gelen olay, tepki çekti. İddiaya göre restorandan çıkan bir çift, uçurum kenarına giderek cinsel ilişkiye girdi.

MÜŞTERİLER KAYDETTİ

Bu sırada restorandan çıkan müşteriler, çiftin bu dakikalarını anbean fotoğrafladı. Bazı müşteriler çifte tepki göstererek, yaptıklarının uygunsuz olduğunu dile getirdi.

RESTORANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Restoran yetkilileri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "70'li yaşlarda bir çift olduklarını öğrendik. Bu yaptıkları yanlıştı, bazı müşterilerimiz de rahatsız oldu. Fakat onları rencide etmek istemedik" ifadelerini kullandı.

Uçurumun kenarında cinsel ilişkiye giren 70 yaşındaki çift, restorandan görüntülendi

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsel İlişki, Cinsellik, İngiltere, Cinsellik, Dünya, Haberler

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