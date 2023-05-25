Uçağına yetişmek isteyen adam, havaalanına çaldığı kepçeyle gitti

ABD'de bir adam, uçağına yetişmek için kepçe çaldı. Timothy J. Baggott adındaki hırsız, başka bir eyalette yakalandı.

Williamson County Şerif Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre olay, Güney Illinois Gaziler Havalimanı'nda geçen hafta meydana geldi.

Bölgedeki güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği görüntülerde, adamın kepçeyle havalimanına geldiği ve aracı otoparka bıraktığı görülüyor. Hırsız daha sonra araçtan çıkardığı gitar kutusuyla Oregon'ın Portland kentine giden uçağına yöneliyor.

16 KİLOMETRE YOL YAPMIŞ

CBS News'te yer alan habere göre polisler, otoparkta bir kepçe olduğu yönündeki ihbara cevap vererek havalimanına gitti. Aracın asıl sahibi de kısa süre sonra otoparka ulaştı. Williamson County Şerif Bürosu'ndan Şerif Jeff Diederich, kepçenin çalınmadan önce havalimanından yaklaşık 16 kilometre uzaktaki bir şantiyede olduğunu bildirdi.

Nevada'da yakalanan Baggott tutuklandığı mahkemece serbest bırakıldı. Ancak hırsız, bir gün sonra farklı bir aracı çalmaktan tekrar tutuklanarak Elko County Hapishanesi'ne yerleştirildi. Şerif Diederich hırsızlığı "benzersiz" diye niteledi.