UAEA Başkanı Grossi: Ukrayna-Rusya çatışması nükleer kazaya yol açabilir

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna ve Rusya arasında süren çatışmada nükleer ya da radyolojik bir kazanın sadece Ukrayna ve Rusya halkını değil, komşu ülkeler dahil daha geniş bir alanı etkileyeceği uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna ve Rusya arasında süren çatışmada nükleer ya da radyolojik bir kazanın sadece Ukrayna ve Rusya halkını değil, komşu ülkeler dahil daha geniş bir alanı etkileyeceği uyarısında bulundu.

Grossi, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güvenliğe Tehditler" konulu oturumda üye ülkeleri bilgilendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlamasından bu yana 15 ay geçtiğine dikkati çeken Grossi, "Tarihte ilk kez büyük nükleer güç programına ait tesisler etrafında bir savaş gerçekleşiyor." dedi.

Grossi, buna Ukrayna'nın 5 nükleer santralinin dahil olduğunu aktararak, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rusya'nın askeri ve operasyonel kontrolünde olduğunu anımsattı.

UAEA'nın durumu yakından takip ettiğini ve Ukrayna'ya her gün destek sağladığını ifade eden Grossi, özellikle Zaporijya Nükleer Santrali'nde durumun çok kırılgan ve tehlikeli olduğunu kaydetti.

Grossi, "Halihazırda nükleer bir kaza olmadığı için şanslıyız. Ancak daha önce de söylediğim gibi şimdilik zar atıyoruz ve bir gün bu kadar şanslı olmayabiliriz." diye konuştu.

"Ukrayna ve Rusya arasında süren çatışmada nükleer ya da radyolojik bir kaza sadece Ukrayna ve Rusya halkını değil, komşu ülkeler dahil daha geniş bir alanı etkiler." uyarısında bulunan Grossi, bunun engellenmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

6 nükleer reaktörü bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart 2022'de Rus ordusunca ele geçirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 5 Ekim 2022'de santralin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzalamıştı.